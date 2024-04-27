sonyazhytkova .27 апреля, 2024 1

Майкл Б. Джордан очолює ансамбль, до якого також увійшли Джек О'Коннел, Делрой Ліндо, Омар Бенсон Міллер, Джейм Лоусон, Вунмі Мосаку, Хейлі Стайнфельд і Лі Джун Лі.

Деталі щодо сюжету стрічки залишаються секретними, так само як і роль Лоли Кірк. Режисер Райан Куглер працює над фільмом за власним сценарієм, спільно з продюсерами Зінзі Куглер і Севом Оганіаном. Екранізацією керують виконавчі продюсери Ребекка Чо, Людвіг Ґоранссон (лауреат "Оскара") і Вілл Грінфілд. Фільм планується до виходу в кінотеатрах 7 березня 2025 року.

Лола Кірк, яка здобула популярність завдяки ролі у серіалі "Моцарт у джунглях" на Amazon, що тривав чотири сезони та виборов золотий глобус, також з'являлася у фільмах "Пропала", "Містрес Амеріка" від Ноа Баумбаха та "Загублені дівчата" режисера Ліз Гарбус. Серед її минулих робіт на телебаченні - участь у телешоу "Виграшний час" на HBO та в антології BJ Новака на FX під назвою "Претензія".



Наступним проєктом для Кірк стане участь у серіалі "Три жінки" на Starz, адаптованому з бестселеру Лізи Таддео.

Джерело: Deadline