sonyazhytkova .13 сентября, 2024 1

Netflix презентував новий трейлер драми "Lonely Planet", де головні актори створюють неперевершену хімію на фоні живописного Марокко.

Фільм, створений Сузанною Грант, авторкою "Unbelievable", розповідає про замкнуту письменницю (Лора Дерн), яка вирушає на престижний творчий ретріт до Марокко, сподіваючись, що віддалене місце допоможе їй подолати творчий кризу. Там вона зустрічає молодого чоловіка (Ліам Гемсворт), і те, що починалося як просте знайомство, переростає в захоплюючий та змінюючий життя роман.

Тема любові між людьми з різними віковими категоріями стає все популярнішою в кіно, і "Lonely Planet" не є винятком. Паралельно з цим, "Babygirl" - новий фільм Галіни Рейн, продовження "Bodies Bodies Bodies", який був показаний на Венеційському та Торонто фестивалях, також досліджує цей тренд. У фільмі знімаються Ніколь Кідман і Гарріс Дікінсон, а прем'єра відбудеться 25 грудня.

Ці стрічки з'являються на фоні темної комедії "May December" від Тодда Гейнса, яка отримала численні номінації на Оскар та Золотий глобус після прем'єри на Каннському кінофестивалі. Інші нещодавні фільми в цій тематиці включають хіт Prime Video "The Idea of You" з Енн Хетеуей і Ніколасом Гальїціним, а також "A Family Affair" від Netflix з Ніколь Кідман, Заком Ефроном і Джої Кінгом.

У "Lonely Planet" також зіграли Діана Сілверс, Юнєс Бусіф, Адріано Джанніні і Рашида Бракні. Стрічка обіцяє стати справжньою знахідкою для любителів романтики. Не пропустіть її прем'єру на Netflix, яка відбудеться 11 жовтня.

Джерело: Deadline