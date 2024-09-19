sonyazhytkova .19 сентября, 2024 8

Гаррієр яка невдовзі з'явиться у драмі ABC "Доктор Одіссей" від режисера Раяна Мерфі, обрала свій наступний кіно-проєкт — актриса стала частиною команди стрічки "Strobe".

Режисером фільму виступає Тейлор Коен, а продюсерами стали Нейт Меттісон і Тара Разаві.

Сюжет картини поки залишається таємницею, що лише підігріває інтерес до проєкту.

Незабаром Лору Гаррієр можна буде побачити в новому серіалі ABC "Доктор Одіссей", де вона зіграє одну з головних ролей разом із Джошуа Джексоном та Доном Джонсоном. Прем'єра цього очікуваного шоу, яке вже викликає чимало обговорень, відбудеться 26 вересня.

Окрім цього, акторка нещодавно з'явилася в перезапуску "Білі люди не вміють стрибати" від студії 20th Century, а також у популярному серіалі "Майк" на платформі Hulu.

Джерело: Deadline