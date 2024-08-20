sonyazhytkova .20 августа, 2024 10

Акторка, відома за роллю у серіалі "Скарб нації: На краю історії", отримала роль у популярній поліцейській процедурній драмі CBS "FBI".

Лісетт Олівера зіграє Сід, агентку підрозділу аналізу поведінки, яка незабаром розпочне активну роботу. Серіал "FBI", який закінчує свій шостий сезон у травні, занурює глядачів у закулісся кримінального відділу польового офісу ФБР у Нью-Йорку, демонструючи їхні зусилля з підтримання безпеки міста та країни.

До складу акторів також входять Міссі Перегрім, Зіко Закі, Джеремі Сісто, Алана де Ла Гарса, Джон Бойд і Кетрін Рене Кейн.

У квітні серіал "FBI" отримав продовження ще на три сезони, що дозволить шоу досягти дев'ятого сезону. Сьома частина серії стартує 15 жовтня. . Телешоу, яке продовжує традиції франшиз "Law & Order" і "Chicago" від Діка Вольфа, також сприяло створенню популярних спінофів, таких як "FBI: Most Wanted" і "FBI: International".

Джерело: Deadline