Анастасия Лях .13 апреля, 2021 12

Студия Paramount в очередной раз перенесла релизы двух крупных блокбастеров с участием Тома Круза, сообщает IndieWire.

Речь об авиационном боевике «Топ Ган: Мэверик» («Лучший стрелок 2») и шпионском экшене «Миссия невыполнима 7». Первый вместо июня выйдет на экраны 19 ноября 2021, а второй доберется до зрителей аж через год, 27 мая 2022 (соответственно восьмая «Миссия», которая находится в параллельном продакшене, тоже попадет в кинотеатры позже запланированного, а именно 7 июля 2023).