Анастасия Лях .3 апреля, 2020 7

Студия Paramount перенесла прокат фильма «Лучший стрелок: Мэверик» с Томом Крузом, являющегося продолжением культового романтического экшена 1986 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Релиз сиквела был запланирован на 24 июня текущего года. Теперь же лента попадет в кинотеатры аж 23 декабря. Причина переноса проката — конечно же, пандемия коронавируса и связанный с ней общепланетарный карантин.

Правда, инсайдеры утверждают, что помимо карантина есть и другая причина. Том Круз решил сперва закончить съемки в седьмой «Миссии невыполнимой», которые были прерваны из-за вспышки инфекции, а уже после отправиться в промо-тур по «Мэверику».

Напомним, режиссером сиквела выступил Джозеф Косински, поскольку создатель оригинала Тони Скотт трагически скончался в 2012 году, спрыгнув с моста.