sonyazhytkova .30 октября, 2024 1

У новому інтерв'ю Лукас Браво зізнався, що йому більше не приносить задоволення грати Габріеля, а також поділився розчаруванням стосовно напрямку розвитку свого персонажа з часу прем'єри шоу на Netflix у 2020 році.

"'Сексуальний шеф-кухар' був частиною мене в першому сезоні, але з кожним новим епізодом наші шляхи розходяться через ті вибори, які він робить, і той напрямок, який йому надають. Ніколи ще я не відчував себе так далеко від Габріеля", – розповів Лукас Браво IndieWire. "У першому сезоні ми були схожі, але тепер його зображують як несвідомого того, що відбувається навколо, та постійно 'жертвою ситуацій'".

Актор відзначив, що йому дедалі важче бачити, як його улюблений персонаж "перетворюється на щось зовсім інше". "Зніматися стало нецікаво, коли ти бачиш, як герой, якого ти так полюбив, якого він тобі приніс стільки успіху, поступово перетворюється на щось не надто привабливе", – додав Браво.

Лукас також зізнався, що намагався донести свої побажання стосовно розвитку Габріеля, але "можливості обмежені рамками сценарію". Актор зазначив, що на знімальному майданчику бракує творчої свободи, адже всі репліки та емоції персонажів строго визначені: "Тут немає простору для імпровізації чи експериментів – кожен має чітко слідувати запланованому".

"Я задумуюсь, чи хочу брати участь у п’ятому сезоні… Мій контракт закінчується після четвертого, і я хотів би побачити, чи Габріель повернеться до свого веселого, жартівливого образу. Бо три сезони грати меланхолійного, засмученого та розгубленого героя стає нестерпно. Це комедія, всі навколо розважаються, а я все глибше занурююся в невідомість", – поділився актор.

Браво також зауважив, що сценаристи не ризикують експериментувати з сюжетом, щоб зберегти формулу, яка зробила "Емілі в Парижі" популярною. Незважаючи на все, шоу залишається важливим для нього проєктом.

"Я люблю це шоу. Воно дало мені старт і подарувало знайомства з чудовими людьми. Я знаю, що це звучить, ніби я невдячний, але коли ти любиш щось, хочеш, щоб воно було найкращим. Чесно кажучи, я розчарований тим, як розвивається мій персонаж, але подивимось, що буде далі. Шоу ще не завершене".

Джерело: Deadline