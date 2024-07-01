sonyazhytkova .1 июля, 2024 2

Акторка висловила вдячність стрічці "Тихе місце: День перший" за те, що саме вона допомогла їй перемогти страх перед котами (фелінофобія).

У стрічці Лупіта Ніонго грає Саміру, яка разом зі своїм котом Фродо стикається з вторгненням інопланетян, що захопили Нью-Йорк.

"Я все життя боялася котів. Я не могла перебувати в одній кімнаті з котом, плакала... Вони здавалися мені підозрілими. Вони схожі на маленьких левів, і якби були більшими, то з’їли б нас", - сказала акторка в інтерв’ю для "CBS Mornings". Ніонго просила режисера Майкла Сарноскі розглянути іншу тварину для ролі.

Однак вона спробувала терапію через поступове привчання, дозволяючи котам перебувати поряд із нею вдома. Це спрацювало. Зараз у Ніонго є рудий таббі на ім’я Йойо.

У своєму пості в Instagram вона написала, що настав час приймати зміни і нові можливості.

"Я ніколи не розуміла людей, у яких телефони заповнені фотографіями і відео їхніх домашніх тварин, а тепер я одна з них! Здається, що я врятувала Йойо, але насправді Йойо рятує мене", - написала Ніонго. Вона тимчасово доглядала за котом перед тим, як взяти його на постій через Best Friends Animal Society.

"Тихе місце: День перший" стало поворотним моментом у її житті.



"Мені потрібно було виглядати так, ніби я люблю кота і дбаю про нього", - сказала Ніонго. Вона додала, що закохалася в своїх екранних партнерів Ніко і Шніцеля під час зйомок.



"Коли вони тримаються за тебе, це розтоплює серце. Це було особливе відчуття", - підсумувала акторка.

Джерело: Deadline