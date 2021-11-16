Таня Гончаренко .16 ноября, 2021 4

Телеканал ТНТ анонсировали в своем Instagram возвращение полюбившегося российского ситкома. Проект получил название "Универ. 10 лет спустя".

Заявлено, что сериал будет представлен в новом жанре - комедия с элементами драмы. Зрителю расскажут, как сложилась жизнь героев сериала "Новая общага" спустя десять лет.

"Нам захотелось перевести этих героев в плоскость взрослой жизни, сделать им реальные проблемы, потому что наш зритель вырос вместе с ними" - заявил креативный продюсер Евгений Соболев.



Премьера состоится 6 декабря на телеканале ТНТ. К своим ролям вернулся весь "золотой" состав шоу: Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Настасья Самбурская, Станислав Ярушин, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская и Анна Кузина. Но, авторы сериала заявили, что появятся и новые персонажи.



