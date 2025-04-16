sonyazhytkova .16 апреля, 2025 2

Прем’єра третього сезону продовження легендарного серіалу "Секс і місто" запланована на 29 травня. У новому трейлері — повернення Ейдана, флірти Керрі, драма з дітьми та щурячий переполох.

"І просто так..." знову з нами — і Керрі Бредшоу (у виконанні Сари Джессіки Паркер) не зраджує собі: кохання знову "це складно", але ж інакше в неї не буває. У трейлері ми бачимо, як на горизонті з’являється старе полум’я — Ейдан (Джон Корбетт), однак після бурхливого інциденту з його сином, який утік на батьковому пікапі в стані алкогольного (і не тільки) сп’яніння, чоловік змушений відступити. Родина — передусім.

Та Керрі не сидить на місці — у її житті з’являється милий сусід, і, здається, вона готова дати собі дозвіл на нові емоції. Хоча... на одному з кадрів ми бачимо її з Ейданом і його синами за сніданком. Можливо, серцю таки не накажеш?

А тим часом — будинок Керрі атакують... щури. Так, у стилі справжніх серіальних трендів — в новому сезоні багато хто відчує себе як вдома, навіть фанати The Pitt. Добре, що у модної ікони вже є кіт, готовий рятувати ситуацію (а може, і ловити вечерю).

- Міранда (Синтія Ніксон) на межі нового захоплення на роботі; - Ліза (Ніколь Арі Паркер) занадто зблизилася з новим колегою (Мекад Брукс); - Шарлотта (Крістін Девіс) стикається з реальністю, що її донька вже цілується — і не з ляльками та знову відкриває для себе нічне життя. Звісно, не без коктейлю в руці; - Сіма та Ентоні — на своєму шляху до самопізнання (і, можливо, нових побачень).

У третьому сезоні до акторського складу також приєднуються Джонатан Кейк, Найл Каннінгем, Девід Айґенберґ, Еван Гендлер, Крістофер Джексон, Лоґан Маршалл-Грін, Себастьяно Піґацці, Алекса Свінтон і Доллі Веллс.

"І просто так…" починається новий розділ.

А ми знову готові переживати кожну емоцію разом із ними — з усмішкою, келихом вина та вірою, що любов завжди знайде дорогу. Навіть через щурячі нори.

Джерело: Deadline