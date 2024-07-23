sonyazhytkova .23 июля, 2024 3

Ситуація для головної героїні (Лілі Коллінз) ускладнюється, адже трейлер 4-го сезону "Емілі в Парижі" доводить, що "немає ідеальних стосунків".

Четвертий сезон буде розділено на дві частини по п'ять епізодів кожна. Перша частина виходить 15 серпня, а фінал заплановано на 12 вересня.

У трейлері Емілі розповідає Мінді про чоловіків, яких зустріла під час пробіжки, але виявляється, що вона не з Габріелем і не з Алфі, поки Габріель не виходить із душу.



Після невдалого весілля Камілли та Габріеля, Емілі розгублена через почуття до двох чоловіків, а Габріель чекає дитину зі своєю колишньою. На роботі Сільві змушена розв'язувати проблеми з минулого, а Агентство Гратоу стикається зі змінами у персоналі.



Мінді та її гурт готуються до Євробачення, але через брак коштів економлять. Хімія між Емілі та Габріелем очевидна під час роботи над мішленівською зіркою, але великі секрети загрожують їхнім планам.



Розрив між Емілі та Алфі стає вірусним після їхньої реклами, що викликає невдоволення у Сільві. Алфі зізнається, що йому потрібно більше часу після зустрічі на тренуванні з боксу.



Стосунки між Емілі та Жюльєном теж напружені, оскільки минулого сезону він розсердився на неї. Серед напруженості, Емілі стикається з Каміллою на човні, а Габріель каже, що втомився від секретів, на що Емілі погоджується.



Емілі натякає Мінді, що готова до нового, але зізнається, що обидва чоловіки багато значать для неї. Вона обіцяє бути відкритою до будь-якої можливості, завершуючи трейлер на маскараді, де знову вагається між Алфі та Габріелем.

Серіал створений, виконавчо продюсований і написаний Дарреном Старом. У телешоу також знімаються Бруно Гуері та Вільям Абаді. Коллінз виступає продюсером разом із Раяном МакКорміком, Рафаелем Беноліелем і Джейком Фуллером.

Джерело: Deadline