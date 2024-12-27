sonyazhytkova .27 декабря, 2024 6

Актор Браян Тайрі Генрі, який озвучує Джефферсона Морелеса, батька Майлза, у популярній анімаційній франшизі Sony, поділився інтригуючими деталями про завершення третьої частини.

Актор стверджує, що глядачі не зможуть стримати емоцій: "В залі не залишиться жодного сухого ока", — поділився Генрі в інтерв’ю для подкасту Just for Variety.

Хоча офіційна дата виходу триквелу поки що не оголошена, актор натякнув, що фінал може бути несподіваним і навіть трагічним. "Це буде завершення, але не очікуйте гарненького бантика наприкінці. Часом усе просто не може скластися ідеально", — додав він. Генрі також жартома згадав, що затримка виходу фільму частково пов’язана з його щільним графіком.

Між тим, фанати залишаються в очікуванні новин про продовження історії, яка закінчилася на драматичному моменті в "Людина-павук: Крізь Всесвіт", коли Майлз зустрів свою зловісну версію — Майлза Г. Морелеса. Однак, як зізнався Джаррел Джером, який озвучує цього антагоніста, він ще навіть не приступав до запису своїх реплік. "Я поки нічого не записував, і сам мало що знаю. Це настільки таємничий проєкт, що навіть я перебуваю у темряві", — сказав Джером у розмові зі Screen Rant.

Режисерами "Поза Межами Всесвіту" виступлять Боб Персікетті та Джастін К. Томпсон, які обіцяють докласти максимум зусиль, аби задовольнити високі очікування фанатів. Попередні частини франшизи зібрали понад мільярд доларів у світовому прокаті та стали справжнім хітом серед глядачів, встановивши нову планку для анімаційного кіно.

Третій фільм обіцяє не лише видовищні візуальні ефекти, але й глибоку емоційну складову, яка змусить глядачів замислитися над фіналом цієї захопливої історії.

Джерело: Мovieweb