Таня Гончаренко .25 августа, 2021 10

Вчера, в липовом (как уже выяснилось) аккаунте Instagram звезды "Сватов" Людмилы Артемьевой появился пост сообщающий, что актриса навсегда покидает мир кино и театра.

«Здравствуйте, дорогие друзья! После долгих раздумий Людмилой Викторовной Артемьевой было принято решение покинуть всю медиа- и театральную деятельность. К сожалению, это не шутка и не провокация — Людмила Артемьева больше не появится в новых фильмах, новых сериалах и в новом театральном сезоне. Понятно, что сложившаяся ситуация всем нам приносит немало хлопот, но реалии, увы, таковы. Не расстраивайтесь, и всего доброго!» — говорилось в нем.

Директор актерского агентства, которая представляет интересы актрисы Мария Проконичева, сразу же отреагировала на эти слухи:

«Ее нет в Instagram! Она в сложном съемочном периоде сейчас находится. Почти каждый день на съемочной площадке. Мы уже писали жалобы, что только не делали — не убирают фейковую страницу. Мы уже чуть ли не в суд обращались!».

Также, Проконичева отметила, что Артемьева предпочитает вести непубличный образ жизни и очень редко дает интервью. Этим пользуются мошенники, которым каким-то образом удалось достать паспорт актрисы и верифицировать фэйковую страницу Людмилы, как подленную (после верификации администраторы Instagram награждают аккаунт синей галочкой).

Отметим, что уже 4 сентября состоится премьера сериала «Миленький ты мой», где как раз одну из главных ролей сыграла Людмила Артемьева, что в очередной раз опровергает информацию о том, что звезда "Сватов" покидает сцену.