sonyazhytkova .28 марта, 2024 6

Режисер стрічки – Бред Андерсон, відомий своєю роботою над "Дзвінком". Зйомки вже тривають у Північній Ірландії.

Сюжет фільму "World Breaker", розповідає, про те, як п'ять років тому сталася подія, що прорвала тканину реальності, привертаючи увагу загрозливих істот з іншого виміру, які прагнуть знищити світ. Батько, щоб захистити свою доньку, відправляє її на безпечний острів, де готує до майбутніх випробувань і виживання. Однак, з настанням руйнівних змін, не існує місця, яке було б безпечним. Роль доньки виконає Булле, а Єванс і Йовович зіграють ролі батьків. До акторського складу також приєднається відома акторка Міла Харріс.

Сценарій написав Джошуа Роллінз, а виробництвом займається Мартін Бреннан. У продакшні також бере участь Northern Ireland Screen.

За міжнародні права продажу відповідає The Exchange, яка презентувала проєкт на Європейському кінофестивалі в Берліні.

Джерело: Deadline