Зірка "Милих ошуканок" та "Правда або дія" готова вразити глядачів у новому фільмі жахів "White Mars", що нагадує один із найбільших кінематографічних римейків усіх часів.

Режисером "White Mars" виступить Мартін Оуен ("Above The Below"), а сценарій створили Мэтт Мітчелл, Вікі Сарджент і Руу Беррі. Зйомки фільму стартують у найближчі дні в легендарних студіях Cinecittà в Римі.

Люсі Гейл вже поділилася своїм захопленням від нової ролі, зазначивши, що "White Mars" стане справжнім психологічним трилером. Вона із нетерпінням чекає на роботу з Оуеном та іншими членами знімальної групи, адже її персонаж, Семмі, відзначається неймовірною витривалістю та силою, що надихає актрису на глибоке занурення в роль.

"White Mars" має чимало спільного з культовим фільмом Джона Карпентера "The Thing" 1982 року, адже події обох картин розгортаються в Антарктиді, де герої стикаються з небезпечними інопланетними створіннями. У новому трилері дія відбувається на віддаленій дослідницькій станції "Акіла", де мікробіолог Сэммі (Люсі Гейл) намагається врятувати своїх колег від смертоносної істоти, яка має на меті знищити їх усіх.

Хоча "White Mars" навряд чи досягне того ж статусу, що й "The Thing", безсумнівно, буде захоплюючим спостерігати за Люсі Гейл у ролі рішучої героїні, готової врятувати ситуацію. Її акторський діапазон і майстерність, що часто залишаються недооціненими, дають підстави очікувати яскравого виконання цієї ролі.

Зйомки фільму стартують 11 листопада, хоча точна дата прем'єри поки що не оголошена. Ймовірно, "White Mars" вийде на екран у 2025 році.

