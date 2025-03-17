sonyazhytkova .17 марта, 2025 7

Гейл добре відома як Арія Монтгомері з культового серіалу "Милі ошуканки", але в іншій реальності вона могла б стати обличчям Ханни Монтани і жити подвійним життям поп-зірки.

В інтерв’ю BuzzFeed’s The Puppy Interview акторка розповіла, що свого часу проходила кастинг на головну роль у культовому серіалі Disney. Саме ця спроба надихнула її на акторську кар’єру.

"Я пробувалася на безліч ролей. За кожне отримане 'так' стоять сотні 'ні'. Я б навіть хотіла перечитати свої старі записи, щоб згадати всі кастинги, які я проходила", – зізналася Гейл.

На питання, кого вона хотіла зіграти у Ханні Монтані, акторка без вагань відповіла: "Головну героїню". На той момент їй було лише 14 років, і вона ще жила у рідному Теннессі.

"Це було за кілька років до того, як затвердили Майлі Сайрус. Я добре пам’ятаю той кастинг – це була відеопроба в Теннессі. Саме тоді я зрозуміла, що хочу стати акторкою", – розповіла вона.

У тому ж інтерв’ю Люсі пригадала свою першу роль на телебаченні – у популярному шоу "Drake & Josh", де зіграла побачення головного героя.

"Я дуже нервувала. У сцені мій персонаж каже: 'Мене звати Гейзел'. А Дрейк відповідає: 'Як горіх?' І я просто кажу: 'Угу!'. І це все. Кар’єра після цього злетіла до небес", – жартує акторка.

Якби доля склалася інакше, Люсі Хейл могла б асоціюватися не з таємницями "Милих ошуканок", а з хітами Ханни Монтани. Проте хто знає, чи зміг би хтось інший так само органічно втілити роль культової телезірки?

Джерело: Deadline

