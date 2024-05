sonyazhytkova .21 мая, 2024 7

Режисеркою стрічки виступить Бонні Родінні, а зйомки розпочнуться у вересні в Італії.

Проєкт об’єднає Паскаля Борно та Алена Гіллісена з Angel Oak Films з Сільвіо Мураґлією з Paradox Studios.

"Хороше життя" буде адаптацією попереднього фільму Родіні та представить історію дорослішання, яка розгортається на тлі мальовничих краєвидів італійської провінції. Люсі Гейл виконає роль Олів, молодої жінки, що прагне зрозуміти складне минуле своєї родини.

Для Гейл 2023 рік був надзвичайно насиченим — вона знялася у таких фільмах, як "Which Brings Me to You", "Puppy Love" та "Inside Man". Акторка відома своїми ролями в серіалі "Милі ошуканки" та у фільмі жахів від Blumhouse та Universal "Правда чи дія".

"Фільм 'Хороше життя' захопив мене з першого погляду, і я рада розповісти цю історію про жінку, яка шукає більше сенсу в своєму житті. З нетерпінням чекаю на роботу з Бонні Родіні та чудовою командою в Італії пізніше цього року", - заявила Гейл. Паскаль Борно додав: "Люсі завжди була нашим першим вибором на роль Олів. Її зв'язок з персонажем і ентузіазм до проєкту були очевидні. Ми раді співпрацювати з такою талановитою актрисою".

Джерело: Нollywoodreporter