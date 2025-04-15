sonyazhytkova .15 апреля, 2025 3

Зірка "Милих ошуканок" повертається на малі екрани. Екранізація роману "Мертві листи" Кейті Долан-Ліч обіцяє поєднати моторошну детективну історію з психологічною напругою — і вже викликала справжній ажіотаж серед студій.

Головну роль у майбутньому серіалі зіграє Люсі Гейл, яка також стане виконавчою продюсеркою проєкту. Ініціатива походить від Гейл, яка закохалася у книжку після прочитання і звернулася з нею до продюсера Аарона Каплана.

Сюжет розгортається довкола двох ідентичних сестер-близнючок — Ави та Зельди, обидві ролі виконує Гейл. Після загадкової смерті Зельди, Ава повертається на родинний виноградник, аби дізнатися правду. Таємничі "мертві листи", які залишила сестра перед смертю, ведуть Аву у небезпечне полювання за істинами, що здатні перевернути все її життя.

Для Гейл цей проєкт стане поверненням до серіального формату після ролей у "Кеті Кін", "Зшивачі" та нещодавнього камео у "Чаклунах з Вейверлі Плейс". У кіно акторка з’явилась у стрічках "Правда або дія", "Острів Страху", а незабаром вийдуть "Секс, шлюб, вбивство" та "Білий Марс".

Таємниці, які не сховали навіть смерть, листи, що ведуть крізь пітьму, і одна героїня, готова дізнатись усе — навіть якщо правда виявиться страшнішою за вигадку. Очікуємо прем’єру "Мертвих листів", що вже зараз має всі шанси стати новим хітом Netflix.

Джерело: Deadline