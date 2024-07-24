sonyazhytkova .24 июля, 2024 8

Starz знову занурюється у всесвіт "Спартака" з новим серіалом "Дім Ашура", що пропонує альтернативний погляд на події.

А, що якби Ашур (Нік Тарабей) не загинув на Везувії в кінці останнього сезону "Спартак: Помста", а натомість отримав Лудус Батиатуса як нагороду за допомогу у вбивстві Спартака та припиненні повстання рабів?

Відповідь на це питання розкриється у першій серії завдяки поверненню Луцінти, яку знову зіграє Люсі Лоулес. Її камео стане ключем до формування нового альтернативного сценарію подій.

До акторського складу шоу, окрім Ніка Тарабея, приєднаються Грехем МакТавіш, Теніка Девіс, Ямайка Вон, Івана Баферо, Хорді Веббер, Клаудія Блек, Індія Шоу-Сміт і Лі Гілл.

Творець "Спартака", сценарист і продюсер Стівен С. Декнайт повертається до франшизи в ролі шоуранера і виконавчого продюсера "Спартак: Дім Ашура". Новий оригінальний серіал від Starz обіцяє стати "історичним, еротичним і захоплюючим досвідом", що ґрунтується на всьому, що зробило оригінал таким успішним.

Люсі Лоулес вперше з'явилася у ролі Луцінти, дружини Батиатуса (Джон Ханна), в серіалі "Спартак: Кров і пісок", де її потужна гра привернула багато уваги. Вона також повернулася до цієї ролі у приквелі "Спартак: Боги арени". Хоча її виконання в серії "Спартак" було дуже популярним, найбільшу популярність їй приніс образ у культовому шоу "Ксена: принцеса-воїн".

Джерело: Deadline