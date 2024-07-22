sonyazhytkova .22 июля, 2024 2

Комедійна стрічка, яка вийшла у 1997 році, зібрала скромну касу в кінотеатрах, але здобула грандіозну популярність після виходу на телебачені.

Протягом багатьох років фанати фільму чекали на продовження, і у 2022 році проєкт отримав значний імпульс, коли стало відомо, що розробка сиквелу розпочалася. Відтоді новини про його офіційний рух були обмеженими, але одна з головних актрис фільму, Ліза Кудроу, повідомила, що ознайомилася зі сценарієм, проте поки не відомо, коли розпочнеться виробництво.

У інтерв'ю ComicBook.com Кудроу розповідала про свій новий серіал на Apple TV+ під назвою "Пірати Часу", коли виникла тема сиквелу "Ромі та Мішель на зустрічі випускників". Актриса зізналася, що читала сценарій продовження і їй він дуже сподобався, однак остаточних рішень щодо зйомок, нажаль, поки не прийнято.

Стрічка "Ромі та Мішель на зустрічі випускників" розповідає про двох жінок близько тридцяти років, Ромі (Міра Сорвіно) та Мішель (Ліза Кудроу), які не досягли значного успіху у дорослому житті. У школі вони постійно зазнавали знущань від групи популярних дівчат, відомих як "A-Group," що вплинуло на їхнє дорослішання. З наближенням десятирічної зустрічі випускників та незадоволені своєю теперішньою роботою, вони вирішують вигадати фальшиві кар'єри, щоб вразити однокласників та уникнути нових знущань. У фільмі також зіграли Джейнін Гарофало, Алан Каммінг, Джулія Кемпбелл та Вінсент Вентреска.

Джерело: Мovieweb