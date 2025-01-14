sonyazhytkova .14 января, 2025 10

Актриса знову втілить образ Мішель Вайнбергер, а на екрані її партнеркою стане не менш харизматична Міра Сорвіно.

"Ми наблизилися до цього, як ніколи раніше", — сказала Кудроу в ефірі шоу Дрю Беррімор. "Вже є чудовий сценарій, який написав Робін Шифф".

Беррімор, яка є справжньою фанаткою фільму, не змогла приховати свої емоції: "О, Боже, в мене мурашки! Я це відчуваю!". Кудроу додала: "Це справді відбудеться. Все йде до того!".

Актриса також розповіла, що оригінальний фільм був адаптацією п'єси Шиффа. "Вони організували прослуховування, щоб зрозуміти, чи можна поставити спектакль. Запитали в усіх викладачів акторської майстерності, кого порекомендуєте для ролей? І я пішла", — поділилася вона.

Це був перший досвід Лізи Кудроу на прослуховуванні для ролі Мішель. У п'єсі, де вони з Мірою Сорвіно були лише другорядними персонажами, на сцені вони з'являлися всього на 7 хвилин. Також актриса поділилася, що Робін Шифф написав пілот для телевізійної адаптації п'єси, але цей проєкт не став успішним.

Комедію 1997 року, режисером якої став Девід Міркін, зняли як історію двох подруг, Ромі та Мішель, у виконанні Міри Сорвіно та Лізи Кудроу. Вони повертаються на своє 10-річне зібрання випускників, щоб показати своїм колишнім буліям, як змінилося їхнє життя. Фільм також здобув популярність завдяки яскравим ролям Джейнін Гарофало, Алана Каммінга, Кемрін Мейнхем, Елейн Гендрікс і Джастіна Теру. Завдяки хімії між акторками і безлічі кумедних ситуацій, цей фільм став культовим і досі викликає посмішки у глядачів по всьому світу.

Джерело: Deadline