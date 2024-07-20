sonyazhytkova .20 июля, 2024 0

Актриса нещодавно поділилася, що обговорює можливість нового сезону з креатором шоу Майклом Патріком Кінгом.

"О, я б дуже хотіла! Майкл Патрік Кінг і я завжди обговорюємо, що могло б статися далі. Завжди", – розповіла Кудроу в інтерв’ю для Newsweek. "Минули вже 9-10 років. Тож, ми вже відзначаємо термін".

Кудроу висловила своє захоплення тим, що "The Comeback" продовжує отримувати визнання навіть після стількох років.

"Я просто в захваті і люблю всіх, хто оцінює 'The Comeback' так, як я пишаюсь цією роботою. Це захоплює. Мені приємно це чути", – додала вона.

Шоу "The Comeback", яке Ліза Кудроу та Майкл Патрік Кінг створили для HBO у 2005 році, розповідає про зірку колишнього ситкому, яка намагається повернутися на телеекрани. Хоча серіал отримав схвальні відгуки критиків, він був закритий після одного сезону.

Однак протягом наступних років шоу набуло культового статусу, і HBO дало йому новий шанс у 2014 році, замовивши наступний сезон. Між першою і другою частинами минуло дев’ять років, а 2024 рік відзначає десять років з кінця другого сезону на HBO.

Джерело: Deadline