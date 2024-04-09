sonyazhytkova .9 апреля, 2024 11

Перший трейлер стрічки "MaXXXine" - довгоочікуваного третього фільму з франшизи Х від Ті Веста. Його вражаючий вміст викликає особливий інтерес серед глядачів.

У свіжому трейлері ми знову бачимо Міа Гот у ролі Максін, яка намагається підкорити Голлівуд. Але під час її стежки до слави, вона зіштовхується з жахливим серійним вбивцею, відомим як Нічний Сталкер. Крім того, трейлер пропонує перший погляд на Лілі Коллінз і Холсі, а також містить цікавий натяк на мотель Бейтса з "Психо".

У 2022 році фільм "Х" вразив глядачів своєю якістю і зібрав численні позитивні відгуки. Незабаром після цього вийшов приквел "Перл", також з Міа Гот у головній ролі. Серед акторського складу були такі відомі імена, як Джанкарло Еспозіто, що виконав роль потворного агента порно зірок, а також Елізабет Дебіцкі у ролі режисерки, Мішель Монаган і Боббі Каннавале - детективи поліції Лос-Анджелеса, і Кевін Бейкон, який виступив у ролі приватного детектива.

У журналі SFX Міа Гот розповіла, що бачить фільм "MaXXXine" як історію про супергероя. Вона підкреслила, що головна героїня уціліла і пройшла складний шлях, з великою силою та активним ставленням до життя. Гот підкреслила, що Максін не збирається відмовлятися від своїх мрій і буде боротися за кожну можливість, яка у неї є.

"MaXXXine" вийде в прокат 5 липня у США та 9 серпня у Великій Британії.

Джерело: Gamesradar