sonyazhytkova .6 сентября, 2024 8

На знімальному майданчику до акторки приєднається Джейкоб Сіпіо, відомий за роллю у фільмі "Bad Boys: Ride or Die".

Фільм, який наразі перебуває на стадії виробництва, слідкує за пригодами Чарлі (Маделін Петш), яка стикається з необхідністю переоцінити перспективи свого улюбленого автосервісу, що спеціалізується на ремонті автомобілів виключно жінками. Шукаючи підтримки на автомобільному форумі, вона не підозрює, що її таємний порадник, Бо (Джейкоб Сіпіо), насправді є її конкурентом у бізнесі.

Сценарій для цього проєкту, розроблений компаніями Luber Roklin і Future Artists, був написаний Ерін Фалконер ("How to Break Up with Your Friends") у співпраці з Лейсі Улемейер, Ру Беррі та Люком Робертсом. Режисерську роботу вперше виконала Лейсі Улемейер.

Маделін Петш нещодавно відзначила значний успіх з фільмом "The Strangers: Chapter 1", першою частиною нової горор-трилогії від Lionsgate, яка зібрала понад 47 мільйонів доларів у світовому прокаті. Як виконавча продюсерка цього римейку популярного горору 2008 року, Пецч продемонструвала свій талант та інтерес до жанру. Крім того, вона здобула популярність завдяки ролі у серіалі "Riverdale", який тривав сім сезонів.

Джерело: Deadline