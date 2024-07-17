sonyazhytkova .17 июля, 2024 11

Співачка опублікувала в соціальних мережах фото, на якому вона працює над сценарієм на друкарській машинці.

"Мені потрібні величезні ресурси, щоб це здійснити... (Історія мого життя)", – підписала вона своє повідомлення в Instagram.

На одному з фото у слайд-шоу видно, як попередня назва "M Untitled" перекреслена, а нова назва біографічного фільму – "Who's That Girl" – є відсиланням до однойменного фільму та пісні Мадонни 1987 року. У сценарії зазначено, що його переписали Мадонна та ECW.

Новина про відновлення роботи над біографічним фільмом з’явилася майже через півтора року після того, як проєкт був призупинений на невизначений час. У січні 2023 року повідомлялося, що Universal Pictures скасувала фільм. Мадонна планувала не лише написати сценарій разом з Діабло Коді та Ерін Крессідою Вілсон, а й сама стати режисером. Головну роль у фільмі мала виконати Джулія Гарнер, яку обрала сама Мадонна.

Після призупинення роботи над байопіком у червні 2023 року Мадонна перенесла серйозну бактеріальну інфекцію, через яку їй довелося відкласти свій Celebration Tour. Після одужання співачка розпочала тур у жовтні 2023 року.

Джерело: Deadline