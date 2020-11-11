Анастасия Лях .11 ноября, 2020 6

Как сообщает Deadline, датский актер в настоящее время возглавляет список кандидатов на роль злодея Гриндельвальда во франшизе «Фантастические звери».

Напомним, недавно студия Warner попросила Джонни Деппа отказаться от указанной роли и покинуть проект. Неофициальной причиной увольнения стало решение лондонского суда, признавшего правоту за газетой The Sun и бывшей женой Деппа Эмбер Херд в деле о домашнем насилии. Новое студийное руководство не захотело, чтобы франшиза тянула за собой скандальный шлейф.

Уход Джонни Деппа повлек за собой перенос релиза с осени 2021 на лето 2022. Сейчас студия, Джоан Роулинг и режиссер Дэвид Йейтс заняты поисками замены, и именно Мадс Миккельсен лидирует в рейтинге претендентов. Имена других кандидатов пока что не обнародованы.