Анастасия Лях .20 ноября, 2020 3

Как пишет IGN, знаменитый датский актер не получал никакого предложения от Warner заменить Джонни Деппа в роли злодея Гриндельвальда в триквеле «Фантастических зверей».

Напомним, студия деликатно уволила Деппа из франшизы после того, как тот проиграл судебную распрю с британским таблоидом The Sun, написавшим о фактах домашнего насилия в семье Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актер обвинил газету в клевете, но суд в итоге признал, что случаи избиения имели место. Новое руководство Warner решило дистанцироваться от скандала и «попросило» звезду отказаться от участия в проекте. При этом Депп все равно получил свой прописанный в контракте гонорар.

Затем появился слух, что Мадс Миккельсен возглавляет список кандидатов на замену. Сообщалось, что студия рассматривает нескольких претендентов, но режиссер Дэвид Йейтс якобы хочет видеть в образе Гриндельвальда именно датчанина, некогда сыгравшего злодея в бондиане.

По словам Миккельсена, ни студия, ни Йейтс не связывались с ним. «Это просто слухи. Ничего об этом не знаю. Но раз на то пошло, жду телефонного звонка!» — улыбнулся актер.

В настоящее время релиз «Фантастических зверей 3» запланирован на 15 июля 2022 года.