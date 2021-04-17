Анастасия Лях .17 апреля, 2021 10

Как сообщает Deadline, популярный датский актер присоединился к касту пятого «Индианы Джонса», который уже довольно давно находится в разработке.

Сюжет очередного продолжения хитовой приключенческой франшизы держится в секрете. Известно лишь, что Харрисон Форд сыграет Индиану в последний раз, а центральный женский образ воплотит Фиби Уоллер-Бридж . Что за персонаж достался Миккельсену, не разглашается.

Впервые в рамках франшизы режиссерское кресло займет не Стивен Спилберг, который на этот раз ограничился продюсерскими функциями. За постановку будет в ответе Джеймс Мэнголд, известный по фильмам «Логан» и «Форд против Феррари».