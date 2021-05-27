Анастасия Лях .27 мая, 2021 7

Издание Illuminerdi раздобыло неофициальную информацию о том, что антагонистом в многострадальном пятом «Индиане Джонсе», который уже несколько лет находится в разработке, может стать харизматичный датчанин Мадс Миккельсен.

Опять же по слухам, актер сыграет ученого-нациста , завербованного американским правительством для помощи НАСА в миссии высадки людей на Луну. Предположительно, на службе у злодея будет хладнокровная женщина-убийца .

Если слух соответствует действительности, значит действие пятой части популярной приключенческой франшизы развернется в 1960-х годах, во время космической гонки между США и СССР.

Напомним, Индиану Джонса в последний раз сыграет Харрисон Форд. Режиссером выступит постановщик «Логана» и «Форда против Феррари» Джеймс Мэнголд.

Что касается Миккельсена, он уже неоднократно играл злодеев в голливудских фильмах. Например, в «Казино Рояль», «Докторе Стрэндже», «Поступи хаоса». А недавно заменил Джонни Деппа в роли Гриндельвальда в «Фантастических зверях».