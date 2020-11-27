Анастасия Лях .27 ноября, 2020 6

Теперь официально: датский актер заменит Джонни Деппа в роли темного волшебника Гриндельвальда в третьей части франшизы «Фантастические звери», сообщает IndieWire.

Напомним, руководство Warner уволило Деппа из проекта после того, как тот проиграл судебное дело о клевете против газеты The Sun, написавшей о случаях домашнего насилия в семье Джонни Деппа и Эмбер Херд. При этом студия согласно контракту все равно выплатила актеру гонорар в полном объеме.

Практически сразу же после увольнения Деппа прошел слух, что заменой ему станет Мадс Миккельсен. Однако сам датчанин информацию опроверг, заявив, что никто ему роль в «Фантастических зверях» не предлагал.

Слукавил, судя по всему. Теперь Миккельсен официально утвержден на роль антагониста Геллерта Гриндельвальда в триквеле франшизы, релиз которого запланирован на 15 июля 2022 года.