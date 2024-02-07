sonyazhytkova .7 февраля, 2024 6

Актор зазначив, що атмосфера під час зйомок п'ятого фільму була вражаючою, завдяки жартам Форда.

Чи дивно, що Гаррісон Форд показав веселий настрій під час зйомок "Індіани Джонс 5"? Це стає ще цікавіше, зважаючи на наявність мотивів подорожі в часі у п'ятому фільмі цієї серії. Мадс Міккельсен підкреслив своє задоволення співпрацею з Фордом, описуючи його веселим та жартівливим підходом до роботи на знімальному майданчику. Актор розповів у інтерв'ю для Business Insider:

"Він завжди був таким веселим. Я пам'ятаю один із перших днів, коли я просто прогулювався вулицею в своєму одязі. Це було в студії. Навколо було багато людей, і він був далеко, а потім він просто вказав на мене й закричав: 'Ось той нацик!' І всі обернулися й подивилися на мене, і я був як, 'Ой, Гаррісон. Тепер мені доведеться пояснювати всім, що я не нацист'".

Міккельсен додав:

"Він завжди робив подібні речі. Ні, я його любив. Ще на минулому тижні я зустрівся з ним на вечірці тут, і він просто дивовижна людина. Дитина душею, але також дуже серйозний у своїй роботі. І я думаю, що причина, чому він легенда — ну, є безліч причин, але одна з них полягає в тому, що він не веде себе як легенда. Він робить так, щоб кожен відчував себе як вдома на зйомках поруч з ним. Він справжній джентльмен".

Джерело: Мovieweb