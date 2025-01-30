sonyazhytkova .30 января, 2025 10

Після двох років очікування нарешті представлено трейлер стрічки "Magazine Dreams", що приніс Мейджорсу статус одного з найяскравіших акторів нового покоління.

Трейлер відкривається голосом головного героя Кілліана Меддокса, якого грає Мейджорс: "Щоб тебе пам’ятали після смерті, треба зробити щось велике й значуще". Ця фраза задає тон історії про людину, яка ладна йти на крайнощі заради визнання. У кадрі – виснажливі тренування, монотонна робота у супермаркеті, судом призначені сеанси терапії та турбота про тяжко хворого дідуся-ветерана. Фільм заглиблюється у теми одержимості, саморуйнування та страху залишитися непоміченим.

Окрім Мейджорса, у стрічці з’являться Тейлор Пейдж, Хейлі Беннетт та сам Елайджа Байнем, який виступив і режисером, і сценаристом.

"Magazine Dreams" – це не просто історія про бодібілдера, а проникливий портрет людини, яка балансує між мрією та самознищенням. Чи стане ця картина гучним поверненням для Мейджорса? Дізнаємося вже навесні 2025 року.

Джерело: Deadline