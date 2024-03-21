sonyazhytkova .21 марта, 2024 8

В трейлері глядачі також побачать, Зуді Дешанель, Ліл Рел Гауері та Джермейн Клемент, які приєдналися до екіпажу анімаційно-живої гібридної версії улюбленої дитячої книги Крокета Джонсона.

Адаптація Карлоса Салданьї класичної книги Крокета Джонсона пропонує нову версію дорослого Гарольда. У трейлері Гарольд (Леві) випадково наносить шкоду, коли виходить зі сторінки у світ людей. Здатний утворювати все за допомогою простого фіолетового олівця, він відкриває безмежні можливості, від створення літаючих павуків-тарантулів до вироблення літака на льоту. На щастя, він не подорожує сам у реальному житті, бо йому допомагають нові друзі, Муза (Ліл Рел Гауері) та Мел (Бенджамін Боттані), а також отримує поради від загадкової фігури на ім'я Гарі (Джермейн Клемент).

Офіційний синопсис фільму стверджує: "Гарольд може оживляти все, просто намалювавши це. Після того, як він виліз із сторінок книги в реальний світ, головний герой виявляє, що йому треба вивчити багато про життя. Його фіолетовий олівець може спровокувати більше смішних пригод, ніж він може уявити. Коли сила необмеженої уяви потрапляє в неправильні руки, Гарольду та його друзям доведеться використовувати всю свою творчість, щоб врятувати як світ, так і себе.

"Harold and the Purple Crayon" виходить у кінотеатрах 2 серпня.

Джерело: Нollywoodreporter