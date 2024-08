sonyazhytkova .17 августа, 2024 5

Студія LAIKA, відома своїми унікальними роботами в техніці стоп-моушн, представила перший тизер своєї нової загадкової стрічки "Wildwood".

Хоча тизер і короткий, він вже вражає атмосферою, що нагадує поєднання ігор на кшталт "Oxenfree" і "The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

"Wildwood", заснований на романі Коліна Мелоя 2011 року, представляє нових персонажів студії LAIKA – Прю МакКіл і Кертіса Мелберга, чиї силуети з'являються у кінці відео.

Тизер акцентує увагу на візуальному стилі фільму, залишаючи сюжет у тіні. Він розпочинається з монтажу попередніх робіт LAIKA, таких як "Кораліна у світі Кошмарів", "Паранорман" і "Кубо і легенда самурая", під закадровий голос, який говорить: "Є місця, куди людям не слід ступати. Темні ліси, що приховують ще більші таємниці. Коли перші поселенці прибули сюди, вони назвали ці ліси Непрохідними Пущами". На екрані з’являються вовки і бородатий чоловік з сокирою. "Це було попередженням, щоб триматися подалі". Камера віддаляється, і герої з'являються в центрі кадру під написом "Wildwood".

Події фільму розгортаються в Портленді, штат Орегон, і слідкують за учнями сьомого класу Прю та Кертісом, які вирушають у таємничий чарівний ліс, щоб врятувати молодшого брата Прю, якого, за припущеннями, викрали ворони. Озвучують персонажів Пейтон Елізабет Лі, Джейкоб Тремблей, Аквафіна, Амандла Стенберг, Кері Малліган, Джейк Джонсон, Махершала Алі, Річард Е. Грант і Анджела Басетт.

Прем'єра "Wildwood" запланована на 2025 рік.

Джерело: Gamesradar