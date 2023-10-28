sonyazhytkova .28 октября, 2023 7

Режисер Девід Йейтс, найбільш відомий за роботою над кількома частинами "Гаррі Поттера" і всіма трьома фільмами "Фантастичних звірів", поділився новинами щодо майбутнього продовження цього прекрасного кіносвіту.

Зараз магічний всесвіт "Фантастичних звірів" перебуває на тимчасовій паузі. Дивовижно, але навіть сам режисер Девід Йейтс був в шоці, коли Джоан Роулінг раптово оголосила, що ця серія фільмів складатиметься з п'яти частин.

Під час інтерв'ю для Total Film режисер поділився позитивнимм новинами, щодо майбутнього фільму франшизи та зауважив, що вони тимчасово призупинили проект. Це надає йому можливість розвиватися у інших жанрах, включаючи фільм для Netflix під назвою "Pain Hustlers".

"Я впевнений, що ми повернемось. Але, так, я не спілкувався з Джо, я не розмовляв з продюсером Девідом Хейманом, я не зв'язувався з Warner Bros; ми просто робимо перерву. Це цілком нормально. Це дає мені можливість робити щось зовсім інше", - сказав він.

"Ідея того, що буде п'ять фільмів, була для більшості з нас сюрпризом. Джо просто згадала це спонтанно під час одного з прес-показів. Нам ніхто не казав, що буде п'ять фільмів, ми були зобов'язані зробити перший", - додав режиссер.

Останній раз магічний світ розкрив свої таємниці на великому екрані у минулому році у фільмі "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". У цій стрічці Альбус Дамблдор передавав Ньютові Скамандеру та його союзникам небезпечне завдання, спрямоване на припинення хитрих планів армії темного чарівника Геллерта Гріндельвальда.

Джерело: Movieweb