sonyazhytkova .1 июня, 2024 1

Відомий актор та лаурет двух премій "Оскар", веде переговори щодо участі у четвертій частині цієї популярної серії, де він приєднається до Скарлетт Йоганссон. "Світ Юрського періоду" вийде на екрани в липні 2025 року.

До акторського складу "Світу Юрського періоду 4" також увійшли Джонатан Бейлі, Руперт Френд та Мануель Гарсія-Рульфо.

Деталі сюжету поки не розкриваються, але раніше стало відомо, що новий фільм розпочне "нову еру Юрського періоду" з абсолютно новою історією. Головну роль тепер виконуватиме Скарлетт Йоганссон, яка замінить Кріса Претта. Режисером стрічки стане Гарет Едвардс за сценарієм оригінального автора "Парку Юрського періоду" Девіда Кеппа. Спочатку режисером мав бути Девід Лейч, відомий за роботами "Швидкісний поїзд" та "Чоловік із Торонто", але, за чутками, переговори з ним не увінчалися успіхом.

Перезапуск франшизи з Крісом Преттом, дія якого відбувається через кілька років після подій "Парку Юрського періоду 3", зібрав понад 1,6 мільярда доларів у світовому прокаті. Його продовженням стали фільми "Світ Юрського періоду: Занепале королівство" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Магершала Алі, володар двох премій "Оскар" за ролі у фільмах "Місячне сяйво" та "Зелена книга", відомий також як Корнелл "Коттонмаут" Стокс із серіалу "Люк Кейдж" від Netflix, скоро дебютує в Кіновсесвіті Marvel як Блейд. Він також повернеться до ролі Аарона Девіса у стрічці "Людина-павук: Крізь всесвіт".

Джерело: Gamesradar