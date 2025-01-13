sonyazhytkova .13 января, 2025 2

Тизер майбутньої стрічки "Песики" від режисера Олексія Єсакова обіцяє нам захопливу та кумедну історію.

Головну роль у фільмі виконала популярна телеведуча Леся Нікітюк, для якої ця робота стала дебютом у кіно.

У центрі сюжету — історія Яни, цілеспрямованої кар’єристки, яка опиняється в епіцентрі магічного прокляття: усі її кохані перетворюються на собак. Тепер перед дівчиною постає непростий виклик — як знайти справжнє кохання, коли кожен потенційний обранець може раптом почати гавкати?

Режисер Олексій Єсаков поділився, що значну частину фільму присвячено чотирилапим героям, які своєю поведінкою та характером додали неповторних моментів до історії. Їхні несподівані дії та імпровізації зробили стрічку ще живішою та захопливішою.

Комедія обіцяє стати однією з найтепліших прем’єр наступного року. Її вихід у прокат заплановано на 6 березня 2025 року.