sonyazhytkova .1 сентября, 2024 0

Стрічка "Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln" має на меті розкрити маловідомі аспекти стосунків шістнадцятого президента США з чоловіками, які були частиною його життя.

Документальний фільм включає інтерв'ю з різними науковцями, письменниками і дослідниками, а також унікальні фотографії та листи, які раніше не були відомі широкому загалу. Він також розширює перспективу на історію людської сексуальної мінливості. Офіційний опис фільму підкреслює, що він заповнює важливий пробіл в американській історії та змушує глядачів задуматися, чому ми маємо таке обмежене уявлення про сексуальність. "Lover of Men" не лише досліджує гендерні ролі та сексуальну ідентичність, а й виступає як аналіз американської нетерпимості.

Режисером фільму виступив Шон Петерсон, а продюсером - Роберт Розенхек.

Розенхек заявив, що співпраця з HRC, провідною організацією, що бореться за рівноправність для лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів і квір-спільноти, надихнула його. Він зазначив, що рівність є основою американської мрії, і саме вона вела Лінкольна в його баченні.

Документальні фільми та художні стрічки про Авраама Лінкольна вже давно стали частиною культурного ландшафту. Шістнадцятий президент США був неодноразово зображений у літературі, кіно, театральних постановках і серіалах. Його спадщина як одного з найвпливовіших лідерів нації, який відіграв вирішальну роль у Громадянській війні та скасуванні рабства, незмінно привертає увагу дослідників та кінематографістів.

Однак особисте життя Лінкольна, яке залишалося в тіні його політичних досягнень, нещодавно стало об'єктом глибокого вивчення істориків. Саме ці аспекти будуть розкриті у фільмі "Lover of Men". Хоча образ Лінкольна неодноразово оживав на екрані, однією з найвідоміших є картина "Лінкольн" (2012) режисера Стівена Спілберга, яка фокусується на прийнятті 13-ї поправки. Пізніше Лінкольн знову з'явився на екрані у виконанні Геміша Лінклейтера в серіалі Apple TV+ "Полювання", який детально описує переслідування Джона Вілкса Бута після вбивства президента.

Джерело: Мovieweb