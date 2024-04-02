sonyazhytkova .2 апреля, 2024 7

Актор Оуен Тіг, який виконує головну роль у "Королівство Планети Мавп", розкрив, що у продовженні серії буде значний зв'язок з оригіналом 1968 року.

Говорячи з Total Film, Тіг, який виконує роль головної мавпи Ноа, розповів, що у майбутньому приквелі буде представлена "Заборонена Зона" - територія, недоступна для мавп, яка відіграє ключову роль у першій частині фільму "Планета мавп":

"Вони - ізольоване суспільство. Це невелике селище, але у них є своя територія. І Ноа не має права виходити за межі цієї території. Більшість клану тримають в межах цієї землі".

У фільмі "Планета мавп", Заборонена Зона - це територія, недоступна для мавп, яка розташована за межами їхнього міста. Пізніше стає відомо, що на цій місцевості знаходяться руїни Мангеттена та Статуя Свободи, і це підтверджує, що раніше Землею володіли люди. Очевидно, у франшизі Заборонена Зона знову стане важливим елементом, коли Ноа розпочне свій пошук походження світу та спадку від міфічного вождя мавп, Каесара.

Джерело: Мovieweb