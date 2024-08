sonyazhytkova .14 августа, 2024 0

Зірка серіалу "Industry" Майхала долучається до вже відомих акторів, серед яких Зазі Бітц, Патрісія Аркетт, Гізер Грем і Том Фелтон.

Фільм жахів "They Will Kill You", який розробляється у співпраці New Line, Skydance та Nocturna Pictures. Сценарій для цього проєкту створив і зрежисерував Кірілл Соколов, у тандемі з Алексом Літваком.

Майхала здобула популярність завдяки ролі Харпер Стерн у серіалі "Industry", який транслюється на HBO. Нещодавно вона з’явилася у фільмі Netflix "Leave the World Behind" від Сема Есмаїла, екранізації однойменного роману, де її партнерами були Джулія Робертс, Ітан Гоук та Махершала Алі. Ця стрічка стала однією з найпопулярніших на платформі минулого року. В майбутньому Майхала також з’явиться в фільмі "Bumble / Tinder" від 20th Century разом із Лілі Джеймс, заснованому на історії Вітні Вулф Херд. Серед інших її помітних робіт – головні ролі у фільмі Sony "Dumb Money" та трилері A24 "Bodies, Bodies, Bodies" під режисурою Галіни Райн.

Джерело: Deadline