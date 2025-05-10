sonyazhytkova .10 мая, 2025 12

Оскароносна зірка "Анори" занурюється у небезпечний світ разом із Кірстен Данст у небезпечному трилері "Рептилія". Там, де сонце Флориди сліпить очі, а вода здається спокійною, під поверхнею вже ворушаться темні істоти, що готові вирватися назовні.

У новій кінокартині Алехандро Ландеса Ечеваррії — володаря нагород "Sundance" і режисера культового "Монос" — реальність і міф сплітаються у тривожний візерунок, що стирає межі між правдою і галюцинацією. У центрі сюжету — звичайна зубна гігієністка, чий буденний світ руйнується після фатальної зустрічі з загадковою русалкою. Ця істота — не з дитячих казок. Вона манить, зваблює і веде в глибини кримінального підпілля Флориди, де панує жорстокість, контрабанда та екзотичні хижаки — як у клітках, так і серед людей.

Занурюючись у світ, де кожен має свою ціну, а небезпека причаїлася навіть у посмішках, героїня починає втрачати себе. "Рептилія" — це не просто трилер, а гіпнотичне занурення в темну безодню спокуси й страху, де навіть найневинніші можуть перетворитися на хижаків. Вижити зможуть не всі. І питання не в тому, хто виживе, а якою ціною.

Джерело: Deadline