sonyazhytkova .19 марта, 2025 4

Зірка горору "Довгоніг", отримала головну роль у драмі "Спогади про нього", адаптації бестселера Коллін Гувер. Режисерське крісло займе Ванеса Касвілл, і вже скоро глядачі побачать, як цей емоційний роман оживе на великому екрані.

"Спогади про нього" — це зворушлива історія про материнство, прощення та потужну силу любові, здатну зцілити навіть найглибші рани. Сценарій до фільму створили сама Коллін Гувер і Лорен Левін.

Роман, опублікований у 2022 році, вже став бестселером, розійшовшись більше ніж 6 мільйонами копій лише в США. Гувер, авторка багатьох успішних книг, таких як "Шкодуючи за тобою", "Лейла", "Веріті" та інші, здобула світову популярність завдяки своїм емоційно насиченим творам.

Майка Монро, яка нещодавно захопила глядачів роллю в касовому хітовому трилері "Довгоніг", продовжує свою кар'єрну експансію. Незабаром її можна буде побачити в головній ролі у новій версії культового трилера "Рука, що гойдає колиску" від 20th Century Studios. Очікування від майбутнього фільму зростають, адже Майка обіцяє принести в роль нову глибину й емоційну силу.

Джерело: Deadline