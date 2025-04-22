sonyazhytkova .22 апреля, 2025 9

Universal Pictures офіційно стартує з новим амбітним проєктом — повнометражною екранізацією легендарної аркадної гри "OutRun" від SEGA.

Над стрічкою працюють важковаговики індустрії: режисерський руль тримає вибуховий Майкл Бей, а серед продюсерів — не хто інша, як Сідні Суїні.

Сценарій довірили Джейсону Ротвеллу, автору "Полярний" і "Арахнід". Деталі сюжету поки що тримають у секреті, та з огляду на історію "OutRun", можна очікувати естетику 80-х, шалені перегони й драйвову атмосферу. Гра свого часу стала піонером жанру автосимуляторів і навіть породила цілий музичний напрям — synthwave, який і досі популярний у ретровейв-культурі.

Universal має гарний послужний список адаптацій ігор — "Брати Супер Маріо в кіно" зібрав понад $1,4 мільярда, а "П'ять ночей у Фредді" — майже $290 мільйонів. Тож амбіції на "OutRun" цілком виправдані.

Залишається лише одне питання — чи пристебнули ви ремені? Бо цей кінопроєкт обіцяє не просто поїздку, а справжній голлівудський дрифт зі швидкістю світла.

Джерело: Deadline