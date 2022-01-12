Анастасия Лях .12 января, 2022 6

На фото: Кадр из фильма "Рейд"

Как пишет Deadline, стриминг Netflix запустил в производство англоязычный ремейк хитового индонезийского боевика «Рейд».

Напомним, оригинал вышел в 2011 году. Его режиссером выступил Гарет Эванс. Фильм рассказывал о том, как отряд полиции штурмует многоквартирное тридцатиэтажное жилое здание в трущобах Джакарты, которое служит логовом наркобарона.

Боевик стал международным хитом и прославился виртуозными боевыми сценами. В 2014 году был выпущен «Рейд 2».

Над американским ремейком в качестве продюсера поработает создатель «Трансформеров» Майкл Бэй. Режиссерское кресло займет постановщик комедийного экшена «Телохранитель киллера» Патрик Хьюз. Действие будет перенесено из Джакарты в Филадельфию.