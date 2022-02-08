Таня Гончаренко .8 февраля, 2022 8

Грэм Кинг выступавший продюсером "Богемской рапсодии" создает ещё один байопик о знаменитом короле поп-музыки Майкле Джексоне, - сообщает Deadline

Сценарий к фильму, который должен более детально и с новой стороны раскрыть творческую и личную жизнь Майкла Джексона напишет Джон Логан ("Гладиатор"), а производством займется киностудия Lionsgate.

На данный момент, больше никаких подробностей о предстоящем фильме нет. Ни о том кто сыграет гланые роли, ни о дате выхода байопика информация также не разглашалась.