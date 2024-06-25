sonyazhytkova .25 июня, 2024 8

Головну роль у драматичному телешоу, яке тепер має назву "Агентство", зіграє Фассбендер. Раніше проєкт був відомий під робочою назвою "Відділ".

Окрім виконання головної ролі, Майкл Фассбендер також стане виконавчим продюсером разом з Клуні та Грантом Хесловом через їхню продюсерську компанію Smokehouse Pictures.

Серіал отримав замовлення на повний сезон від Showtime у 2023 році і вийде на платформі Paramount+ з Showtime пізніше цього року.

"Агентство" розповідає про Марціана (Фассбендер), таємного агента ЦРУ, якого змушують покинути своє прикриття та повернутися до лондонського відділення. Коли в його житті знову з’являється колишнє кохання, спалахує романтика. Його кар’єра, справжня особистість та місія вступають у конфлікт із почуттями, втягуючи обох у смертельно небезпечну гру міжнародного масштабу.

Сюжет заснований на французькому серіалі "Бюро", створеному Еріком Рошаном, який успішно йшов протягом п'яти сезонів на французькому каналі Canal+.

Режисером і виконавчим продюсером "Агентства" виступить Джо Райт, а сценаристами та виконавчими продюсерами всіх десяти епізодів стануть Джез Баттерворт і Джон-Генрі Баттерворт.

Джерело: Deadline