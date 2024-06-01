sonyazhytkova .1 июня, 2024 1

Актор вступає до коледжу Ессекс і отримує ключову роль - Брайана, у новій частині популярного телешоу від Мінді Кейлінг та Джастіна Нобля.

"Сексуальне життя студенток" розповідає про чотирьох сусідок по кімнаті, які проживають свій перший рік у престижному коледжі Ессекс, та стикаються з першими випробуваннями дорослості. У другому сезоні студенти повертаються після осінніх канікул і зіткнуться з непростими викликами, а також з новим семестром, повним нових облич, вечірок та непередбачуваного кохання.

У третій сезон серії повертаються відомі актори: Полін Шаламе, Лайя Шанель Скотт, Амріт Каур, Крістофер Мейєр, Ілія Пауліно та Реніка Вільямс. Однак, як повідомлялося раніше, Рене Рапп з'явиться лише у декількох епізодах і після них покине проєкт.

Джерело: Deadline