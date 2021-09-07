Таня Гончаренко .7 сентября, 2021 7

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил кореспонденту The Hollywood Reporter, что звезда «Кантри Лавкрафта» и четырехкратный номинант на премию «Эмми» Майкл К. Уильямс был найден мертвым в своем доме в Бруклине в понедельник.

Официальной причины смерти ещё нет, но по данным источника из правоохранительных органов в качестве возможной причины смерти называется передозировка наркотических препаратов. Напомним, что Уильямс боролся с зависимостью на протяжении нескольких лет.

Тело актёра было обнаружено в его квартире в Нью-Йорке, после того, как родственник, не получавший от актера известий в течение нескольких дней, пришел проведать его. По словам представителей полицейского управления, на месте происшествия не было обнаружено следов взлома или борьбы.

Наибольшую популярность Уильямсу принесли роли Омара Литтла в сериале «Прослушка» и Альберта Уайта в «Подпольной империи», хотя за свою карьеру актер сыграл более 50 ролей в фильмах и более 30 — в телесериалах.

Четыре раза он был номинирован на премию «Эмми». Стоит отметить, что недавно он номинирован на «Эмми» 2021 года, церемония должна состояться 19 сентября, за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта».