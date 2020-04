Анастасия Лях .7 апреля, 2020 0

Команда Marvel не прохлаждается на карантине, а ведет удаленную подготовку своих анонсированных проектов. В частности, нового «Блэйда».

Как сообщает издание We Got This Covered, в настоящее время продюсеры ведут переговоры с британским актером Майклом Кейном, которому предложена роль Эйбрахама Уистлера, ментора главного героя. Также студия рассматривает кандидатуру Эда Харриса.

Напомним, что в фильмах с Уэсли Снайпсом роль Уистлера исполнил Крис Кристофферсон. Его персонаж появился во второй части трилогии.

Также напомним, что партия Блэйда в перезапуске закреплена за двукратным обладателем «Оскара» Махершалой Али. Режиссера у проекта, находящегося на очень ранней стадии разработки, пока что нет. А релиз не стоит ждать раньше 2024 года.