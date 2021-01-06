Анастасия Лях .6 января, 2021 11

Как сообщает сайт ComingSoon, студия Warner действительно предложила Майклу Китону вновь сыграть Брюса Уэйна, о чем ранее прошел слух.

Речь о предстоящем полнометражном сольнике «Флэш» о супергерое Барри Аллене в исполнении Эзры Миллера. В проекте развернется мультивселенная супергероев, в частности, будет представлено сразу несколько версий Бэтмена.

То есть как минимум мы увидим двух Бэтменов. Одного, «ветерана», сыграет упомянутый Китон, другого, молодого, — Роберт Паттинсон, который дебютирует в этом образе в картине «Бэтмен» от режиссера Мэтта Ривза в 2022 году. Возможно, Бен Аффлек тоже снова примерит костюм летучей мыши.

Напомним, что Майкл Китон играл Темного рыцаря в двух фильмах Тима Бертона: «Бэтмен» 1989 и «Бэтмен возвращается» 1992.